Gragnano - San Sebastiano, partiti i festeggiamenti. Domani l'accensione del ceppo

Ecco il programma completo degli eventi.

di Ciro Giovanni Serrapica venerdì 18 gennaio 2019 - 08:58

Fervono i preparativi per la festa di San Sebastiano, Santo patrono di Gragnano. La festa patronale e' programmata per il 20 gennaio data in cui si festeggia San Sebastiano in tutta Italia, ma in particolar modo in Sicilia.



Militare romano, martire per aver sostenuto la fede Cristiana. San Sebastiano è invocato come patrono delle confraternite di Misericordia italiane poiché si rileva in lui l'aspetto del soccorritore che interviene in favore dei martirizzati e dei sofferenti, Inoltre è anche patrono degli agenti di polizia locale e dei loro comandanti, ufficiali e sottufficiali. Per questo, a Gragnano durante le processioni ad aprire il corteo sono proprio le macchine della polizia locale con le sirene accese.



In questi giorni è stato reso noto anche il programma religioso e civile, parte dei percorsi delle processioni erano già stati citati dalla nostra relazione in anticipo nei giorni scorsi. La festa è iniziata domenica 13 gennaio quando la reliquia è stata posta al centro della chiesa con i dovuti preparativi. Il programma religioso prevede anche la celebrazione delle Sante Messe dal 13 Gennaio fino al giorno 27 con gli orari delle celebrazioni previste per le ore 18:00, mentre la festa civile inizierà il giorno 19 quando a Castellammare di Stabia si festeggerà San Catello e nella città della pasta si accenderà il tradizionale falò di San Sebastiano. Falò che rappresenta vita, ma soprattutto ricorda la storia di San Sebastiano che sopravvisse dinanzi a esso.





Il giorno 20 alle ore 9:00 ci sarà la solenne celebrazione presieduta dal Monsignore Francesco Alfano . Parteciperanno agli eventi anche il Corpo di Polizia locale, le autorità civili e militari e associazioni religiose e laicali .Dopo la Santa Messa ci sarà la prima solenne processione, in cui l'immagine del Santo attraverserà via Nuova San Leone, via Marianna Spagnuolo, via San vito, via Vittorio Veneto ,via Tommaso Sorrentino e rientro in chiesa, dove sarà celebrata una seconda liturgia. Il pomeriggio, dopo la messa, andra' di scena uno spettacolo teatrale inedito ,intitolato "Natale a casa Esposito " curato dal gruppo teatrale parrocchiale del Corpus Domini. Mentre il giorno 27 è prevista la seconda processione che porterà l'effige del Santo patrono per via Tommaso sorrentino, via Della Rocca, via Roma, via Castellammare altezza pastificio Di Martino da dove procederà per il Rione San Sebastiano, attraverserà per la seconda volta via Roma per rientrare in chiesa . Nella stessa giornata alle ore 18:00 ci sarà l'ultima messa dedicata a San Sebastiano e alle 19:00 l' immagine del Santo sarà posizionata nella cappella, mentre all'esterno della Santa Madre chiesa ci sarà come ogni anno l'appuntamento con scenografie ,musiche e fuochi pirotecnici che intratterranno i tanti Fedeli.