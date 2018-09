Cronaca

Vico Equense - Incendio sulla Statale 163 per Positano

di Vittoria Samaria venerdì 28 settembre 2018 - 21:08

Divampato nella notte un incendio in Costiera Amalfitana sulla Statale 163 al Km 9.200 in località Tordigliano – Chiosse nel Comune di Vico Equense.



Le fiamme hanno interessato la parte alta delle montagne, ma piccoli focolai si sono sviluppati anche a livello della strada cosa che ha causato qualche rallentamento nella circolazione.



Per lo spegnimento sono intervenuti Vigili del Fuoco, volontari della protezione civile, cantonieri dell’Anas e dipendenti della protezione civile della regione Campania ed è stato necessario l’intervento dei canadair poiché l’incendio si è propagato velocemente, complice anche il vento che da qualche giorno soffia sulla costiera.





L’incendio, sicuramente di natura dolosa, è stato spento completamente intorno alle 16,00 e purtroppo segue a raffica gli altri incendi appiccati in Costiera amalfitana nei giorni scorsi, a Maiori e a Pogerola, che hanno interessato vaste zone e si sono propagati fino all’abitato, tanto da far decidere per l’evacuazione di alcune case.

