Torre del Greco - Due nuovi contagi in città: positivo il fratello di un politico

Il sindaco Palomba: «Restare a casa significa aver rispetto della propria e dell’altrui salute. C’è bisogno dell’aiuto di tutti. ​Uniti ce la faremo.»

di Davide Soccavo martedì 17 marzo 2020 - 22:06

Non si ferma in città il contagio: sono due i nuovi casi di positività a Torre del Greco. Il Coronavirus è arrivato fino a palazzo Baronale e nella lunga lista dei contagiati si è aggiunto anche il fratello di un politico torrese. Quest’ultimo è rimasto in contatto con assessori e consiglieri comunali fino alla settimana scorsa.



«Sulla base delle informazioni rilevate, e, alla luce dei dati riscontrati in questi giorni di intensa attività ​ – dichiara il sindaco, Giovanni Palomba– è doveroso ritenere che la situazione non è sicuramente delle più semplici. A ciò va aggiunto che registriamo sempre più la presenza di cittadini in strada, contrariamente alle chiare disposizioni normative, con maggiori conseguenze di esposizione a rischio di contagio.

« Nel ribadire i miei ringraziamenti a tutti gli appartenenti alle Forze dell’ordine che in modo encomiabile stanno svolgendo il proprio lavoro per garantire il più rigoroso rispetto delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia, varate dal Governo e per le energie profuse, ritengo prioritario richiamare ciascuno al proprio senso di responsabilità e di coscienza civica.​ Restare a casa significa aver rispetto della propria e dell’altrui salute. C’è bisogno dell’aiuto di tutti. ​Uniti ce la faremo.»

