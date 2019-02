Torre del Greco - Commozione e applausi ai funerali di Lucia: Â«Ognuno faccia il suo dovere affinchÃ© simili tragedie non si ripetanoÂ»

Cronaca

Torre del Greco - Commozione e applausi ai funerali di Lucia: «Ognuno faccia il suo dovere affinché simili tragedie non si ripetano»

In centinaia si sono recati stamattina presso la chiesa di Sant'Antonio per l'ultimo saluto a Lucia Balzano, la 28enne deceduta al San Leonardo di Castellammare per una sospetta meningite nella notte tra giovedì e venerdì.

di Francesco De Sio martedì 5 febbraio 2019 - 14:05

Un bagno di folla e di lacrime nella sua Torre del Greco. In centinaia si sono recati stamattina presso la chiesa di Sant'Antonio per l'ultimo saluto a Lucia Balzano, la 28enne deceduta al San Leonardo di Castellammare per una sospetta meningite nella notte tra giovedì e venerdì.



Dopo l'autopsia svoltasi domenica, alle 11 di stamani la salma della giovane mamma è arrivata in via Nazionale, dove in centinaia tra parenti, amici e semplici curiosi le hanno reso omaggio nel corso della funzione funebre. All'ingresso della chiesa capeggiavano palloncini gialli e anche due cuori rossi.



In prima fila i familiari di Lucia, abbracciati fisicamente e metaforicamente da tutta la comunità corallina. La donna viveva da alcuni anni a Scafati con il marito, ma nella sua città d'infanzia nessuno l'aveva scordata.



«Ognuno faccia il proprio dovere in modo professionale e autentico - ha ricordato il vescovo della chiesa di Sant'Antonio nella sua omelia -. Ciascuno di noi compia il bene per non colpire un'altra persona, permettendole di vivere la sua vita, con la sua famiglia, per la sua completa realizzazione».

Queste frasi sono sembratae essere un chiaro riferimento alle indagini condotte dalla Procura di Torre Annunziata per accertare eventuali responsabilità sul decesso del personale stabiese, che dalla tarda mattinata del 31 gennaio aveva preso in cura la ragazza.



Al momento, sottolineano fonti vicine ai pm oplontini, non risultano sanitari iscritti al registro degli indagati. Gli esiti dell'esame autoptico potrebbero comunque portare sostanziali novità sul caso. Nel frattempo il figlio di Lucia nato da appena due settimane, Christian, continua ad essere monitorato all'ospedale Santobono di Napoli, dove le sue condizioni non destano preoccupazione.



«Lucia continuerà ad essere una mamma, anche in modo diverso, vegliando sul suo piccolo e sui suoi cari mentre sorride dall'alto», ha concluso l'ecclesista provando a consolare i parenti in lacrime.