Cronaca

Torre Annunziata - Il 28 gennaio si terrà il sorteggio per assumere 244 netturbini 'stagionali'

La procedura pubblica avrà luogo alle 9 presso l’Aula Magna del municipio oplontino: contratti a tempo determinato per tre mesi con part-time a 18 ore settimanali.

di Francesco De Sio venerdì 11 gennaio 2019 - 21:32

Igiene urbano, boccata di ossigeno in arrivo a Torre Annunziata. La Prima Vera, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi in città, terrà un nuovo sorteggio per l’assunzione di personale da inserire come stagionali nell’organico dei netturbini.

La procedura pubblica si terrà alle ore 9 di lunedì 28 gennaio presso l’Aula Magna del municipio oplontino, in via Provinciale Schiti. La Commissione esaminatrice procederà al sorteggio per l’estrazione, dagli elenchi degli idonei, di 244 nominativi complessivi. Nella fattispecie, 200 «addetti operatori ecologici», di cui 60 con riserva; e 44 «addetti al servizio di manutenzione del verde pubblico», di cui 4 con riserva.



Il sorteggio è finalizzato alle assunzioni di personale a tempo determinato, per tre mesi e part-time 18 ore settimanali, da inserire tra i dipendenti dell'azienda in house del Comune di Torre Annunziata.

Sale dunque l’attesa tra gli ‘idonei’ in città, per un posto che - seppur non a lungo termine - potrebbe garantire una maggiore stabilità economica a qualche famiglia in difficoltà e, nel contempo, contribuire ad alleviare l’emergenza legata agli sversamenti selvaggi che stanno opprimendo la città.