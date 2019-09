Cronaca

Torre Annunziata - Contrabbando di sigarette, bloccati due uomini

Si tratta di due soggetti di 49 e 24 anni denunciati alle 11 in piazza Imbriani. Sequestrati 7 chili di 'bionde'.

di Francesco De Sio giovedì 26 settembre 2019 - 22:20

Contrabbandieri di sigarette in azione nel cuore di Torre Annunziata. In mattinata sono stati denunciati a piede libero C.L. e di P.P., due oplontini di 49 e 24 anni, entrambi soggetti già noti alle forze dell'ordine per reati analoghi. A seguito di un appostamento dei poliziotti del commissariato locale in piazza Imbriani, i due sono stati colti in flagranza di reato attorno alle 11 nel bel mezzo della cessione di alcune stecche illecitamente importate nel nostro paese. In pochi attimi i tutori della legge sono intervenuti per bloccare lo scambio e assicurare i criminali alla giustizia.



I contrabbandieri sono stati così bloccati ed identificati: tutta la merce posta sotto chiave è risultata di provenienza straniera.

Nel corso dei successivi controlli in zona, gli agenti sono riusciti a scovare a breve distanza circa 2 chili di 'bionde'. A seguito delle perquisizioni domiciliari, poi, gli investigatori hanno rinvenuto a casa dei due altri 5 chilogrammi di sigarette. I pacchetti importati dall'estero erano ovviamente privi di qualsiasi sigillo di Monopolio di Stato, ed erano pronti a essere immessi sul mercato nero per fruttare ai venditori diverse centinaia di euro. Il 49enne e il 24enne sono stati così segnalati all'autorità giudiziaria competente con l'accusa di violazione delle leggi doganali.

