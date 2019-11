Cronaca

Torre Annunziata - Al via il nuovo anno scout, iscrizioni ancora aperte

Dopo i festeggiamenti per i 70 anni, il gruppo scout AGESCI Torre Annunziata 1 inizia ufficialmente il nuovo anno domenica 10 novembre.

giovedì 7 novembre 2019 - 20:17

Riprendono ufficialmente il via le attività del gruppo scout AGESCI Torre Annunziata 1. Domenica 10 novembre si terrà l’apertura del nuovo anno, con attività e festeggiamenti che vedranno impegnati i giovani scout tutta la giornata, e con una grande quanto attesa novità. Dopo alcuni anni di chiusura, infatti, riapre finalmente anche il reparto, ovvero la branca dedicata a ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni.



Il gruppo torrese è uno dei più longevi della zona, con ormai oltre 70 anni di storia, festeggiati nel corso degli scorsi mesi con numerose attività in città, che hanno visto la partecipazione di centinaia di giovani provenienti anche dai comuni limitrofi. Oltre 400 gli iscritti alla caccia al tesoro cittadina dello scorso maggio organizzata dagli scout torresi, decine i ragazzi che hanno partecipato alla “Escape room” nella Cripta del Santuario dello Spirito Santo, e oltre 100 tra iscritti, genitori ed ex scout che hanno preso parte ai festeggiamenti per il settantenario del gruppo durante l’ultimo campo estivo.





Un successo che gli educatori sperano di replicare in futuro, e che viene sugellato proprio con la riapertura ufficiale del “reparto”, che affiancherà dal prossimo anno la branca dei “lupetti”, ovvero bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni, e il “clan”, giovani dai 17 ai 21 anni. Le iscrizioni sono ancora aperte, e nel pomeriggio di domenica 10 novembre, alle 16:00, nella sede del gruppo alle spalle della chiesa dello Spirito Santo (vico Giglio), saranno proiettati video e foto delle attività svolte nel corso dell’ultimo anno e sarà possibile chiedere maggiori informazioni agli educatori presenti.

