Cronaca

Sorrento - Iniziati i lavori al Vallone dei Mulini tra le proteste del WWF e del M5S

Trasformazione in atto di uno dei luoghi più fotografati ed amati al mondo

di Vittoria Samaria mercoledì 5 giugno 2019 - 18:25

Sono iniziati nei giorni scorsi le operazioni di cantieramento e pulizia del "Vallone dei Mulini" di Sorrento, uno dei luoghi abbandonati più fotografati al mondo, spettacolo per i turisti e ispirazione per molti artisti, dopo l'istanza presentata al comune dalla società proprietaria del sito, "Il Maccheronificio" in persona dell’Amministratore unico Mariano Pontecorvo, che lo ha acquistato nel lontano 2012.



L' autorizzazione concessa dall'Amministrazione del Sindaco Cuomo ha scatenato immediatamente polemiche e proteste da parte di politici ed associazioni locali. Primo fra tutti il presidente del WWF peninsulare, Claudio d’Esposito, che ha denunciato tramite il suo profilo Fb l'errato tempismo dell'avvio delle operazioni di potatura e di pulizia della vegetazione spontanea del sito e l'impatto catastrofico che tali operazioni potranno avere sul delicato ecosistema creatosi nel vallone.



"Il taglio dei rami e della vegetazione spontanea è avvenuto nel periodo più delicato per la nidificazione e la tutela degli uccelli e dei rari anfibi che nel delicato ecosistema del canyon trovavano rifugio. In questo periodo infatti (e fino a fine luglio) gli uccelli sono in fase di nidificazione e il taglio di rami ed alberi rappresenta una condanna senza appello per le uova e i piccoli accuditi ai nidi dai genitori. Si ricorda al riguardo che la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma, all'art.21 lettera O e all'art. 31, prevede pesanti sanzioni per la distruzione di uova e nidi ".



E' questa la denuncia secca di d' Esposito a cui ha fatto eco la dura protesta dell’ex candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Rosario Lotito, per la trasformazione in atto del vallone, un canyon di circa 2200mq che deve il suo nome alla presenza di un mulino, in funzione fino ai primi anni di questo secolo, dove venivano macinati tutti i tipi di grano necessari alla popolazione sorrentina e che da decenni offre ai turisti un meraviglioso spettacolo operato dalla natura che, reimpossessandosi degli spazi sottratti dall’uomo, ha realizzato un luogo suggestivo ed unico nel suo genere.



“Il Vallone dei Mulini...per i Sorrentini rappresenta il legame con le origini della nostra città e della nostra storia. A breve verrà stravolto e quel luogo definito incantato dai giornali di tutto il mondo non sarà più così, verrà trasformato, adeguato ed immolato al Dio business...E' ben chiaro a tutti che il vecchio Mulino non sarà più quello che siamo abituati a vedere da sempre, quel luogo magico dove affacciarsi significava immergersi nella storia di Sorrento, cambierà totalmente il suo aspetto per far spazio al solito luogo per far soldi e il tutto col beneplacido di un’amministrazione vergognosa, assente, insensibile alla storia e all’amore dei cittadini verso uno dei luoghi più magici del mondo. Una sola parola per tutto questo VERGOGNA” - il duro commento di Lotito.