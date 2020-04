Cronaca

Sorrento - Il dott. Ascierto riceve la statua di Sant'Antonino. Il video di ringraziamento

di Vittoria Samaria giovedì 9 aprile 2020 - 20:58

Il patrono della città di Sorrento, Sant'Antonino Abate, da quest'oggi è sulla scrivania del dottor Paolo Ascierto, il medico napoletano diventato famoso per aver per primo sperimentato, con ottimi risultati, l'utilizzo del farmaco per l’artrite reumatoide, Tocilizumab, su pazienti affetti da Covid19.



L'iniziativa, partita da un'idea del mitico Maestro Pasticciere Antonio Cafiero, ha visti coinvolti Lello Pane, l'Alfiere di Sant'Antonino e l'imprenditore Giuseppe Stinga. I tre sorrentini, con una improvvisata staffetta, resa necessaria dalle restrizioni sulla circolazione, sono riusciti a recapitare la statuina all' Ospedale Cotugno, proprio nelle mani del dottor Ascierto.

La bellissima e preziosa statuetta benedetta del santo, patrono e protettore di Sorrento, la città del Tasso, è arrivata intatta a testimoniare la riconoscenza della comunità costiera per il suo impegno nella lotta al Coronavirus.



"Che Dio lo benedica sempre, insieme a tutto il suo team ed a tutti i medici ed infermieri del mondo", ha postato il signor Lello Pane sul suo profilo Facebook.



L'Alfiere di Sant'Antonino, portabandiera del santo, a cui è molto devoto, raggiunto al telefono ha aggiunto: Appena possibile ci piacerebbe conoscere il dott.

Ascierto, uno scienziato a cui tutti l'Italia deve molto, ed invitarlo a Sorrento per fargli i nostri ringraziamenti di persona! La mia devozione al santo è infinita e sono devoto anche a San Catello, protettore di Castellammare di Stabia, e amico di Sant'Antonio!

L’oncologo ha apprezzato molto il regalo, posizionandolo subito sulla scrivania nel suo ufficio " nell'angolino dei santi", come testimonia il video divenuto virale sui social network.

Grazie a Lello Pane e a tutta la comunità costiera - ha detto Ascierto - nella speranza che il patrono di Sorrento ci illumini sempre in tutte le nostre azioni e decisioni! Buona Pasqua!







