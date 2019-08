Cronaca

Santa Maria la Carità - Speronata da un'auto pirata, donna finisce in ospedale

E' successo martedì pomeriggio in via Bardascini. Indagano le forze dell'ordine.

Donna investita e lasciata a terra priva di sensi. E’ accaduto martedì pomeriggio in via Bardascini a Santa Maria la Carità dove un’auto pirata avrebbe speronato uno scooter guidato da una donna senza poi fermarsi a prestargli soccorso. L’urto ha scaraventato a terra la malcapitata che ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. Per diversi minuti è rimasta priva di sensi prima di essere soccorsa dai passanti e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Qui le sarebbe stato riscontrato la rottura del setto nasale ed alcune ferite al capo.



Sul caso ora indagano i carabinieri della locale stazione che starebbero acquisendo i video delle telecamere di videosorveglianza della zona.



Nel frattempo, sui social, il marito della donna – poco dopo l’incidente – ha mandato un chiaro messaggio al pirata della strada: «A te che hai investito mia moglie lasciandola svenuta in strada in via Bardascini e sei scappato via.

Mi farò casa per casa per vedere se qualche telecamera ha ripreso la tua targa. Non avere paura dei carabinieri, perché non li chiamo. Li chiamerai tu perché vengo io personalmente». Uno sfogo dovuto alla rabbia per quanto accaduto ma, soprattutto, per quello che poteva capitare di peggio alla povera consorte.



Per il momento sembra che, come raccontato dal marito sempre sui social, le forze dell’ordine abbiano provveduto a sequestrare lo scooter perché la donna lo guidava senza avere la necessaria patente. Intanto proseguono le indagini per risalire all’identikit del pirata.