Pompei - Tir bloccato sotto al ponte di via Astotelle, carico edile sulla carreggiata

Probabilmente un banale errore di calcolo da parte del conducente, il quale si è infilato è rimasto poi 'incastrato' con la parte superiore del mezzo pesante contro il ponte.

di Francesco De Sio martedì 15 gennaio 2019 - 22:27

Camion bloccato sotto al ponte, a Pompei - dopo i casi fatti registrare l'anno scorso tra Gragnano e Castellammare - il primo caso del 2019.

Intorno alle ore 10,30, infatti, un autotreno proveniente dal Veneto che trasportava un gravoso carico di blocchi di cemento si è incastrato sotto il viadotto autostradale di via Astolelle.

Probabilmente un banale errore di calcolo da parte del conducente, il quale si è infilato è rimasto poi 'incastrato' con la parte superiore del mezzo pesante contro il ponte. A quel punto il carico di materiale edile si è ribaltata sul selciato, creando disagio per tutta la viabilità.

Inevitabile per l'autotrasportatore la richiesta di soccorso: già attorno a mezzogiorno una ditta specializzata ha provveduto a separare il vano superiore del mezzo carrabile in modo da farlo tornare in corsa.



Nello stesso tempo, un secondo mezzo, intervenuto per portare soccorso tecnico al primo, ha provveduto al trasporto del materiale edile per completare la consegna nei tempi previsti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili urbani di Pompei, i quali hanno fatto defluire il traffico veicolare a senso unico alternato. Il camion incriminato si era immesso su via Astolelle proveniente da via Ripuaria. Già nel pomeriggio la strada è stata sgomberata e la viabilità è tornare alla normalità.