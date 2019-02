Cronaca

Pompei - Maltempo, palo pericolante nei pressi del cimitero: intervengono i vigili del fuoco

Il forte vento avrebbe potuto abbattere il palo telefonico, decisivo l'intervento dei caschi rossi nel primo pomeriggio di ieri.

di Francesco De Sio lunedì 25 febbraio 2019 - 22:11

Weekend difficile a Pompei dal punto di vista dei danni causati dal maltempo: dopo l'incidente occorso occorso in via Tre Ponti sabato, con una tettoia che ha colpito un'auto in transito ferendone il conducente, ieri un palo telefonico pericolante ha rischiato di essere di fatto abbattuto dalle forti folate di vento che hanno tormentato la città nelle ultime ore.



Nel primo pomeriggio, verso le ore 13 di domenica, una pattuglia dei carabinieri della stazione locale in perlustrazione per via Nolana ha notato un lampione della Telecom che traballava a causa delle condizioni meteo all'altezza del cimitero comunale. Il presidio telefonico, alto circa 6 metri, avrebbe potuto causare un grave incidente, magari schiantandosi su qualche automobile in transito o addosso ai pedoni diretti al Camposanto.



Prontamente, i militari hanno fatto scattare l'intervento di messa in sicurezza dell'area, allertando anche i vigili del fuoco di Castellammare per rimuovere pericolo.

Nel mentre, i carabinieri hanno provveduto a deviare il traffico per evitare pericolosi incidenti e facilitare le operazioni dei caschi rossi.



La circostanza è stata complicata dal giorno festivo: notoriamente i vigili urbani non prestano servizio nei fine settimana da quest'estate a causa dell'insufficienza dell'apposito fondo di indennità di turno per motivi non del tutto chiariti. E' toccato quindi ieri ai carabinieri sopperire all'assenza degli agenti della Municipale ai fini della tutela della sicurezza stradale.



Resta da segnalare - e non è la prima volta - il caso di pali instabili e pericolosi, fissati sul territorio di Pompei, che dovrebbero invece essere sottoposti al controllo dell'azienda di competenza. Appena il mese scorso alcuni residenti hanno segnalato un caso analogo in via Aldo Moro, dove un lampione inclinato 'pende' sulla testa dei passanti nell'area mercatale.