Pimonte - Progetto preliminare di un campetto polivalente, il Comune costretto a pagare 4mila euro

L’incarico affidato alla società irpina risale al 2013

martedì 26 febbraio 2019 - 17:54

Il giudice di pace condanna il Comune di Pimonte a pagare 4mila euro ad una società incaricata per la progettazione preliminare di un campetto polivalente. La somma comprende sia la somma che l'Ente dei Monti Lattari non ha versato all'azienda sia le spese legali per la causa di questi anni. L’incarico affidato alla società irpina risale al 2013, quando il Comune chiese la profettazione preliminare di un “campetto polivalente coperto con blocco spogliatoi, insieme a tutte le opere per il superamento delle barriere architettoniche, incluse le forniture di attrezzature sportive”. Nei giorni scorsi è arrivato negli uffici dell’ente locali il decreto ingiuntivo, con il pagamento così suddiviso: 2mila euro per la progettazione; 64,72 euro di interessi legali; 659 euro di spese e competenze legali; 23 euro di diritti di cancelleria; 15 euro di spese di notifica del decreto ingiuntivo: 135 euro come compenso per la redazione dell’atto di precetto, con ulteriori 15 euro di notifica.

A queste cifre, si aggiungono altre spese sempre relative al procedimento. Proprio alla luce di questo contenzioso, il Consiglio comunale aveva già proceduto al riconoscimento delle passività, impegnando la somma richiesta attraverso un debito fuori bilancio. E nei giorni scorsi è stata redatta la determina, che prevede la regolarizzazione contabile.