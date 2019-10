Cronaca

Napoli - Circum, fumo dal treno. Passeggeri costretti a raggiungere la stazione a piedi

L'ennesimo quotidiano disservizio di un trasporto pubblico al collasso.

martedì 15 ottobre 2019 - 10:16

Fumo dai vagoni di u treno della Cirucm a Napoli. Passeggeri in fuga sui binari. E’ quanto accaduto questa mattina sulla tratta Baiano-Napoli dove, alle 8.40 circa, a bordo di un elettrotreno dell’EAV si è sprigionato del fumo, come spesso accade. I viaggiatori hanno aperto le porte del convoglio e sono scappati lungo i binari. Il tutto a poche centinaia di metri dalla stazione di Napoli Piazza Garibaldi.



E’ solo l’ultimo dei quotidiani incidenti che riguardano una linea ormai allo sfascio totale.

“Una vergogna senza fine”, come viene definita dagli utenti di un servizio che ormai è sempre più vicino al collasso totale.



Per fortuna non si sono registrati feriti ma solo tanta paura ed i soliti ritardi su ritardi. Bloccata per circa un’ora l’intera linea Napoli – Baiano con i treni costretti a fermarsi a Volla.

