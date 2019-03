Cronaca

Meta - E' venuta a mancare Anna, la pasticciera che aveva subito la chiusura del suo negozio.

Meno di un mese fa il suo sit-in di protesta per rivendicare il suo diritto al lavoro

di Vittoria Samaria mercoledì 27 marzo 2019 - 17:52

Ci ha lasciato oggi la signora Anna Mastellone, la "pasionaria" di Meta, titolare della rinomata pasticceria Brillante, tristemente balzata agli onori della cronaca, poche settimane fa, per il suo sit-in pacifico iniziato per protestare contro la chiusura della sua attività per un banale problema burocratico.



La signora Anna rivendicava il suo diritto al lavoro, suo e dei suoi due figli cresciuti da sola, rimboccandosi le maniche, quando un triste destino le aveva tolto precocemente il supporto e il sostegno del marito.

Era una donna forte Anna, e con quella forza che l'aveva sostenuta nella vita, anche questa volta era scesa da sola in piazza, sfidando il tempo ancora freddo, per gridare al mondo il suo dispiacere e il suo dolore per un'ingiustizia che sentiva troppo forte.

"Non riesco più a dormire e mi domando il perchè di tutte queste cattiverie! Mi ritrovo cacciata come un cane dopo 60 anni di lavoro!" Erano queste le parole che aveva scritto a caratteri cubitali sul suo cartello imbracciato con fierezza in una delle piazze del paese, la Piazza Vittorio Veneto (Piazza del Mulino), dove era rimasta per giornate intere.





Quando aveva deciso di interrompere il sit-in di protesta, dopo essere stata ricevuta dal sindaco Tito insieme al suo avvocato, aveva lasciato un cartello sulla porta della sua pasticceria: “Cosa ci avete guadagnato, distruggendo la vita di 2 giovani senza un padre rimasto sotto un muro mentre lavorava. Vergogna!”



Era una donna forte la signora Anna, tutti pensavano così, ma dover essere forti a volte è un dovere non una scelta, e lei stavolta non ha retto al peso di questa ennesima difficoltà che le aveva tolto quello che da sola era riuscita a costruire per assicurare un futuro ai suoi figli. Ci ha lasciato mentre aspettava ancora risposte alle sue domande.



I funerali avranno luogo domani, 28 marzo alle ore 15:30 nella Chiesa parrocchiale della S.S. Trinità in Piano di Sorrento.