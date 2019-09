Cronaca

Lettere - Estorsione compiuta a Pompei nel 2007, 45enne finisce in carcere

L'uomo è stato arrestato oggi dai carabinieri.

lunedì 16 settembre 2019 - 15:04

I Carabinieri della Stazione di Lettere hanno tratto in arresto Massimo Martino, un 45enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, raggiunto da un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la corte di Appello di Napoli.



Dovrà espiare la pena di 3 anni, 6 mesi di reclusione per il reato di estorsione commesso in Pompei nell’anno 2007.





Il 45enne, dopo le formalità di rito, è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

Lettere - Estorsione compiuta a Pompei nel 2007, 45enne finisce in carcere

Condividi Facebook Twitter