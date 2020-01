Cronaca

Gragnano - Violento impatto sulla SS366, due persone in ospedale. Si indaga sulla causa

Fortunatamente conseguenze lievi per il conducente e il passeggero

di genesp giovedì 9 gennaio 2020 - 19:54

Attimi di terrore questo pomeriggio a Gragnano sulla Strada Statale 366 per Agerola. Un'auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo la sua corsa contro un muro distruggendo tutto l'anteriore. Sul posto sono giunti immediatamente i medici del 118 che hanno curato i due feriti (il conducente e il passeggero) che erano ancora intrappolati nella vettura. Le loro condizioni non sono sembrate gravi ma sono stati comunque accompagnati nel vicino ospedale San Leonardo.

Le forze dell'ordine hanno comunque avviato le indagini per ricostruire quanto successo nel primo pomeriggio di oggi, a due passi dal confine con Castellammare di Stabia. Probabilmente l'auto ha imboccato con elevata velocità la curva nei pressi di un noto hotel gragnanese. L'uomo alla guida non avrebbe però gestito la vettura finendo fuori strada. L'ipotesi è tutta da confermare: le telecamere del sistema di videosorveglianza chiariranno ogni dubbio.

