Gragnano - Via Castellammare al buio da quattro giorni

Assenza di luce e segnaletica orizzontale: un pericolo per pedoni e auto in transito.

di Davide Soccavo sabato 26 ottobre 2019 - 20:02

Buio più totale al confine tra Gragnano e Castellammare. Sono quattro giorni, infatti, che il quartiere di Via Castellammare, più precisamente il tratto che va dal ponte di Varano fino alla sede della Sita, e la Statale di Agerola sono senza illuminazione stradale. I lampioni hanno smesso di funzionare e ancora ignote sono le cause del malfunzionamento. Un problema che non deve in alcun modo persistere, considerata la difficoltà delle auto nel transitare e parcheggiare sulle strisce. Non solo: potrebbe diventare seriamente pericoloso anche per i pedoni che attraversano la strada.





Inoltre, pur essendo state di recente rifatte le strisce blu nei pressi dei marciapiedi dopo i lavori di rifacimento dell'asfalto del manto stradale, è stato trascurato un particolare molto importante e che manca ormai da troppo tempo: la segnaletica orizzontale. Sì, perché, specialmente in casi come questi, sarebbe più facile per i guidatori individuare il percorso stradale ed evitare così di finire fuori dalla carreggiata e mettere a rischio la sicurezza dei passanti.

