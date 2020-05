Cronaca

Gragnano - Domenica esercizi commerciali aperti

Questo weekend potranno effettuare la regolare apertura.

venerdì 8 maggio 2020 - 11:56

Un altro passo in avanti per il Comune di Gragnano in questa fase di convivenza con il Coronavirus. Come annunciato sul pagina social ufficiale dell'ente di via Vittorio Veneto, domenica 10 Maggio gli esercizi commerciali possono effettuare la regolare riapertura.



Sarà possibile avere accesso ai negozi e fare acquisti, sempre rispettando le norme igienico sanitarie, quali la distanza di sicurezza di almeno un metro, l’entrata di una persona alla volta (sempre secondo le istruzioni impartite dai titolari) e soprattutto l’utilizzo della mascherina.

Gragnano - Domenica esercizi commerciali aperti

Condividi Facebook Twitter