Cronaca

Castellammare - Vandali in azione a Pozzano, distrutto il cancello della spiaggia Calcina

Era stato installato dal Comune lo scorso anno.

di genesp lunedì 4 maggio 2020 - 19:48

Abbattuto il cancello per accedere alla spiaggia libera Calcina di Pozzano. È la scoperta fatta questa mattina da alcuni cittadini stabiesi che, approfittando della possibilità di poter fare una passeggiata all'inizio della fase 2, hanno notato la struttura di ferro del tutto distrutta nell'area balneare.



Come si ricorderà la spiaggia era stata chiusa dal Comune di Castellammare di Stabia per preservare la pulizia e il decoro della stessa soprattutto nel periodo invernale quando spesso diventava ricettacolo di rifiuti. La questione è stata discussa anche in consiglio comunale in quanto il consigliere di minoranza Andrea Di Martino ha presentato un'interrogazione per capire se quel tipo di blocco fosse stato posizionato dal gestore della spiaggia libera attrezzata o da Palazzo Farnese.





Tuttavia oggi l'accesso alla spiaggia è garantito col rischio che la stessa possa essere sporcata da eventuali bagnanti. In tanti hanno segnalato già al Comune l'atto vandalico tanto che ci si aspetta nelle prossime ore un pronto intervento da Palazzo Farnese per garantire il decoro necessario in una delle poche spiagge libere presenti nel territorio stabiese.

