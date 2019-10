Cronaca

Castellammare - Tutto pronto per il concorso comunale. Sale allestite e banchi sistemati

Il sindaco: «In bocca al lupo».

giovedì 10 ottobre 2019 - 16:24

Ultimi preparativi per l’allestimento de ‘L’Università della Pizza’, a Vico Equense, sede che si appresta ad ospitare le prove preselettive dei concorsi pubblici. Sale schermate, niente cellulari e candidati controllati dal personale presente.



Prima prova di selezione per gli oltre 6500 candidati all'assunzione all'interno del Comune di Castellammare di Stabia. L'appuntamento è per domani mattina alle ore 8.30 a Vico Equense.

Si cimenteranno sul terreno del merito e della competenza per provare ad accedere alla seconda fase dei concorsi che porteranno 21 nuove persone a varcare le soglie degli uffici comunali.



Il Comune, per fronteggiare eventuali furbetti, ha deciso di correre ai ripari e di vietare i cellulari durante le prove installando anche dei dispositivi jammer che in pratica saranno in grado di disturbare le frequenze per evitare aiuti dall'esterno.

