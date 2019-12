Cronaca

Castellammare - Termosifoni spenti e lezioni al buio nei plessi stabiesi

Capita negli istituti situati in Via Carrese e a Scanzano alla "Catello Salvati". Le mamme dei bimbi denunciano l'accaduto via social.

di Pio Francesco Schettino martedì 17 dicembre 2019 - 09:03

Ancora caos termosifoni nelle scuole di Castellammare. L'inverno è ormai alle porte e i primi freddi stagionali sono in arrivo, ma la situazione riscaldamento nei plessi stabiesi peggiora anno dopo anno. In questo caso, una delle tante scuole a soffrire di questo problema è quella situata in Via Carrese, dove le mamme dei figli che frequentano questo istituto, denunciano la situazione che vivono i loro bimbi. Bambini costretti a stare nelle classi durante le ore di lezione con giubbotti per combattere il freddo. Lo sfogo è arrivato anche via social, con le mamme dei bimbi che hanno protestato per questa situazione surreale. I termosifoni rischiano di essere spenti almeno fino a metà gennaio con i genitori che chiedono l'intervento urgente del comune.

Altro caso è avvenuto nella scuola "Salvati" di Castellammare situato nel quartiere Scanzano. Bambini senza termosifoni accesi e senza luci per svolgere regolarmente lezione, in una vera e propria situazione paradossale anche in vista delle prossime diminuzioni delle temperature. L'obiettivo sarà quello di superare questo problema magari con l'intervento dell'amministrazione comunale dove si rischia seriamente di mettere a repentaglio le condizioni di salute dei bambini presenti nelle scuole stabiesi.

