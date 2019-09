Cronaca

Castellammare - Tenta di sistemarsi le scarpe con la carta, due ragazzi gliene regalano un paio nuovo

E' quanto accaduto questo pomeriggio. Protagonisti due giovani del rione Mercato.

di sr giovedì 26 settembre 2019 - 19:46

Hanno visto un anziano fermarsi, sedersi su una panchina e cercare di sistemare alla meno peggio il suo paio di scarpe. Non ci hanno pensato su due volte e gli hanno donato delle scarpe nuove. E’ il gesto nobile compiuto da due ragazzi questo pomeriggio a Castellammare di Stabia.



L’uomo si era fermato e, con difficoltà, stava cercando di riparare dei buchi nelle scarpe con della carta appallottolata. Un gesto che ha attirato l’attenzione di due giovani ragazzi del rione Mercato di Castellammare. Avendo notato la difficoltà dell’anziano gli hanno regalato delle nuove scarpe rendendo felice l’uomo.



Un gesto di solidarietà che dimostra come spesso i ragazzi siano capaci di rendersi protagonisti di azioni nobili nei confronti dei più deboli e bisognosi.

Un gesto per sfatare il mito delle baby gang e dei ragazzi pericolosi che sfrecciano in motorino. Un gesto per dire a tutti che i ragazzi stabiesi hanno un cuore d’oro e lo manifestano non solo con quanto appena raccontato ma anche in atre occasioni, come la pulizia di piazza Bracco al rione San Marco, la sistemazione della fontana al Caporivo, la scerbatura della aiuole al Savorito e Moscarella. Insomma, azioni fatte col cuore da ragazzi che vanno elogiati ed a cui va data l’occasione di poter far emergere il loro lato migliore.

