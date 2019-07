Cronaca

Castellammare - Temporali e allagamenti in via Fontanelle, auto finisce in un tombino

Soliti disagi nella periferia nord di Castellammare

di genesp domenica 28 luglio 2019 - 17:12

Temporale mattutino su Castellammare di Stabia e periferia in ginocchio. Dopo i disagi che si sono registrati come sempre nel centro antico, a causa della caduta di fango dalla collina stabiese, anche nel rione Fontanelle la situazione non è delle migliori. La forza dell'acqua infatti ha sradicato da terra un tombino aprendo di fatto una voragine sulla carreggiata. Un'automobilista che stava transitando per via Fontanelle, non accortosi della buca a causa della presenza dell'acqua, è finita all'interno con la sua auto. La vettura si è spenta rendendo necessari i soccorsi degli uomini della protezione civile e dei vigili del fuoco per estrarla dal piccolo fossato nel quale era caduta.



Il temporale di questa mattina alza nuovamente l'attenzione sul rischio allagamenti della periferia nord di Castellammare.

Il quartiere Fontanella ormai da anni subisce le conseguenze di una cattiva gestione da parte del Comune il quale non si è adoperato per pulire le caditoie. Inoltre non essendo funzionante il sistema fognario (i lavori infatti dovrebbero partire nei prossimi mesi), gli allagamenti sono purtroppo all'ordine del giorno una situazione non più tollerabile per gli abitanti di Ponte Persica, via Fondo d'Orto, via Fontanelle e molte altre piccole stradine della periferia nord stabiese. Quello che si auspicano i residenti è che il Comune corre ai ripari soprattutto in vista dell'autunno quando le piogge stagionali andranno a colpire la città stabiese.