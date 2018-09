Cronaca

Castellammare - Statale chiusa per lavori. L'inferno sulla città

Oltre un'ora per percorrere 4 chilometri. E l'ANAS ci mette del suo con i lavori di scerbatura sulla ss145. Code di auto e camion fin sopra l'autostrada A3.

di Simone Rocco lunedì 17 settembre 2018 - 09:14

L’inferno è iniziato. Da questa mattina, con una settimana di ritardo rispetto a quanto preventivato, la statale sorrentina è stata interdetta al traffico in direzione Sorrento per i lavori al viadotto San Marco. Tutto il traffico è stato quindi deviato verso il centro di Castellammare di Stabia. Ed è così che già alle 8 circa si era formata una lunga coda di auto e camion sull’intero tratto della statale che va dai caselli autostradali fino all’uscita nei pressi dell’ospedale San Leonardo, al viale Europa. Ma non solo. La coda di auto si è estesa fino all’autostrada A3 Napoli-Salerno, mentre era completamente paralizzato l’intero viale Europa e Viale Puglia. Nel caos d’auto anche l’intero rione San Marco. Code anche in direzione Napoli, queste causate dai lavori di scerbatura che l’ANAS ha deciso di iniziare qualche giorno fa e proseguire anche oggi. Una scelta poco felice vista la concomitanza con la chiusura della statale.



Un lunedì nero, dunque, per gli automobilisti. Basta immaginare che per percorrere il tratto di strada, circa 4 chilometri, che va dall’uscita autostradale di Castellammare di Stabia, fino all’incrocio delle Terme di Stabia nei pressi dell’hotel dei Congressi, ci si impiegava stamattina oltre un’ora.





In campo questa mattina la task force dei vigili urbani. Una “squadra speciale” formata da ben 20 agenti della polizia municipale. Una forza messa in campo dal comune di Castellammare (10 unità) con la collaborazione dei comuni della penisola sorrentina (altre 10 unità) con i quali ha sottoscritto una specifica convenzione proprio per garantire la presenza in strada dei caschi bianchi in questa fase delicata.



Ma nonostante questo le difficoltà stamattina sono state tante per gli automobilisti. Un inizio settimana caratterizzato dalla ripresa ormai di tutte le scuole del territorio, oltre che dalla riapertura di tutte le attività commerciali ed industriale del comprensorio stabiese-sorrentino. Un mix micidiale che, con la chiusura della statale, ha praticamente servito alla città di Castellammare di Stabia un problema di difficile risoluzione stando all’attuale piano traffico.

Gli ultimi articoli di Cronaca