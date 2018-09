Cronaca

Castellammare - Lavori viadotto San Marco, pochi i disagi. Ma solo perchè la chiusura è stata finora parziale

Fiume d'auto e tir atteso per le prossime ore sul viale Europla. I disagi maggiori da domani e al massimo da lunedì.

di sr giovedì 13 settembre 2018 - 09:23

Iniziati lunedì i lavori al viadotto San Marco proseguono per ora senza grossi disagi per gli automobilisti. Il tratto interessato, infatti, è stato finora chiuso solo ieri notte, dalle 21 alle 6 di mattina. Mentre non è ancora stata adottata la chiusura di una carreggiata con il senso unico di marcia in direzione Napoli. Sarà questa limitazione a portare i maggiori disagi a Castellammare di Stabia. Tutto il traffico diretto in penisola sorrentina, infatti, sarà dirottato verso il centro cittadino, con un fiume di auto e tir che saranno costretti a transitare per il viale Europa e Viale Puglia. Una limitazione che dovrebbe partire domani, o al massimo lunedì prossimo, al termine della prima fase di lavori di predisposizione del cantiere e delle necessarie impalcature.



Il senso unico di marcia verso Napoli, lo ricordiamo, sarà attivato dalle 6 del mattino, con divieto per mezzi con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo non adibiti a persone che saranno dirottati verso il centro di Castellammare di Stabia.





In azione sul viale Europa e Viale Puglia ci saranno 20 agenti della polizia municipale, 10 appartenenti al comando di Castellammare, e 10 provenienti dai comuni della penisola sorrentina. Questo grazia ad un accordo siglato in Prefettura tra gli enti coinvolti.



Un accordo non digerito dai sindacati perché, secondo loro, «lede la possibilità assunzionale a giovani disoccupati in cerca di lavoro». Un’opportunità che il comune di Castellammare, secondo i sindacati, poteva cogliere in quanto «in bilancio aveva ed ha ad oggi a disposizione fondi ex art. 208 (Codice della strada) per l'assunzione di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e a carattere Stagionale».



Ma tant’è. Non ci resta che attendere l’ondata di veicoli che presto si dirigerà sul viale Europa e vedere come il piano traffico adottato dall’amministrazione comunale reagirà.

