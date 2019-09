Cronaca

Castellammare - Spaccio al centro antico, la Cassazione grazia i Vitale: niente carcere

Il verdetto è arrivato in settimana. Liberi tre ras del centro antico

sabato 14 settembre 2019 - 14:36

Saranno liberi i tre ras dei Vitale accusati di essere a capo della piazza di spaccio che opera nel centro antico. La Corte di Cassazione ha infatti accolto il ricorso della difesa evitando il carcere per tre esponenti di spicco della criminalità stabiese: Luigi, Pasquale e Maurizio Vitale i quali erano finiti al centro di una maxi operazione della Direzione Distrettuale Antimafia. Eviteranno la reclusione anche Vincenzo Guarino e Luigi Russo mentre è stato confermato l'arresto solo per tre pusher. La difesa ottiene quindi una vittoria importante in Cassazione tanto che i tre ras torneranno tutti nelle rispettive abitazioni. Ci sarebbero state delle falle nelle indagini condotte dalle forze dell'ordine che hanno permesso ai legali di strappare la libertà.





L'operazione della DDA era imponente: 13 persone fermate e 8 colpite da ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ma solamente 3 sono finiti realmente in cella dopo il verdetto dei giudici romani. Al Riesame infatti era già caduta l'accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti mentre pochi giorni fa è stata anche rimossa l'ordinanza di custodia cautelare. In carcere finiscono solamente piccoli affiliati mentre i grandi ras del centro antico sono tutti liberi. Si sgonfia di conseguenza l'inchiesta della DDA che puntava a smantellare la piazza di spaccio del centro storico stabiese, da anni sotto il controllo della famiglia Vitale.

