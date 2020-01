Castellammare - Sonia Mosca premiata dal sindaco Gaetano Cimmino. Â«Presto un concerto quiÂ». VIDEO

Cronaca

Castellammare - Sonia Mosca premiata dal sindaco Gaetano Cimmino. «Presto un concerto qui». VIDEO

La cantante stabiese che ha vinto ad 'All together now': «Orgogliosa di questo riconoscimento. Mi ispiro a Whitney Houston».

di sr sabato 11 gennaio 2020 - 19:06

Una targa a Sonia Mosca quale riconoscimento per aver rappresentato al meglio la città di Castellammare di Stabia con la sua musica nell’ambito del programma televisivo ‘All together now’. Il sindaco Gaetano Cimmino ha ospitato a Palazzo Farnese la cantante stabiese annunciando anche che presto Sonia si esibirà nella sua città natale.



«Mi sono complimentato con lei per il risultato ottenuto – ha detto Cimmino – con l’augurio che questo sia solo l’inizio di un percorso ancora più importante. Leggendo la sua storia ed i sacrifici che ha messo in campo per raggiungere questo obiettivo si capisce che ogni risultato si raggiunge solo con i sacrifici. Castellammare è orgogliosa di avere questa figlia. Abbiamo condiviso un percorso che vedrà Sonia esibirsi a Castellammare con uno spettacolo tutto suo. Questa città ha dato i natali a tanti artistici, e da oggi tra questi c’è sicuramente anche Sonia Mosca».



«Ci tengo a ringraziare tutti.

Sto avendo compimenti da tutto il mondo ma riceverlo dai miei concittadini mi riempie d’orgoglio. Ringrazio il sindaco per avermi dato questa riconoscenza. Spero che questo sia l’inizio di una carriera nel nome di Stabia».



Sonia ha quindi risposto ad alcune nostre domande. «Sono andata via da Castellammare per fare nuove esperienze lavorative, ritornare qui con una vittoria tra le mani è stata una soddisfazione immensa». Nel 2010 si è esibita alle terme gli abbiamo ricordato. «Sarebbe stato bello fare un concerto alla terme, purtroppo ora non si può. Ora voglio fare però un nuovo evento con l’esperienza che ho fatto in questi anni». E sulla sua esperienza ad ‘All together now’ ci ha detto: «Prima di cantare non ero molto convinta. Vederli alzare tutti è stata un’emozione grandissima ed ho capito di potercela fare». «A chi mi ispiro? A Whitney Houston».

