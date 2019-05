Cronaca

Castellammare - Sica fotografato con i parenti del boss alla festa della Curva Sud, scoppia la polemica politica

Due rappresentanti del tifo organizzato hanno consegnato una targa al consigliere comunale. Uno di loro è Giovanni Imparato, pregiudicato del rione Savorito

di Gennaro Esposito sabato 18 maggio 2019 - 11:28

Una foto pubblicata e condivisa sui social che potrebbe costargli caro. I carabinieri di Castellammare si sono attivati dopo la targa ricevuta da Ernesto Sica, consigliere comunale, da parte di due esponenti del tifo organizzato della Juve Stabia durante i festeggiamenti per la Serie B. Uno dei due non è un personaggio qualsiasi: si tratta di Giovanni Imparato, membro della famiglia dei "Paglialoni" che gestisce lo spaccio al rione Savorito. Uno scatto diffuso da Sica che è stato acquisito dai militari i quali vogliono vederci chiaro. Sarà infatti compito dei carabinieri, agli ordini del tenente Andrea Riccio, individuare eventuali collegamenti. Ma è opportuno chiarire che al momento non è stata aperta nessuna indagine nei confronti di Sica nè a carico dei due tifosi. Dopo i post a favore del fascismo e contro la Francia (accusata di essere una squadra africana), il consigliere comunale ritorna nuovamente al centro delle polemiche.



La foto fa scalpore soprattutto per la presenza di Giovanni Imparato, fratello di Salvatore Imparato, storico boss del quartiere. Il Savorito è il loro regno e lo testimonia l'attacco allo Stato del 7 dicembre scorso quando sul falò dell'Immacolata esposero uno striscione contro i pentiti. «Così devono morire, abbruciat» recitava il messaggio contro i collaboratori di giustizia.

E proprio nel quartiere della periferia nord, ormai un anno fa, il candidato sindaco (sconfitto poi al ballottaggio) Andrea Di Martino fu allontanato durante un comizio perchè persona non gradita. A mandarlo via in malo modo mentre parlava con i cittadini, sarebbe stato lo stesso Giovanni Imparato, oggi immortalato in compagnia di un consigliere comunale di maggioranza.



Ed ecco che Di Martino, dopo la pubblicazione della foto, torna all'attacco: «E'cose e nient! Ora si tenterà di minimizzare questo gesto. Ma non è una cosa da niente. Perché Giovanni Imparato è lo stesso che un anno fa, durante il turno di ballottaggio, entro in una mia iniziativa elettorale alla San Agostino, per spiegarmi che lui era l'amministratore del Savorito, ed io li non ero gradito. Perché loro dovevano realizzare e gestire un parcheggio nel quartiere. E guarda caso, proprio quando quel parcheggio sta per prendere forma, il baldo Sica si fa immortalare con Giovanni Imparato. Guarda un po' le combinazioni! Ora non resta che attendere le dichiarazioni del Sindaco Gaetano Cimmino e le decisioni che assumerà. Ovviamente oltre ogni cosa io continuerò a vigilare, affinché questi figuri stiano lontani dalla cosa pubblica Stabiese».