Castellammare - Si rompe un tubo, manca l'acqua in alcune traverse del viale Europa

Il disservizio dovrebbe essere risolto entro le 21.30.

domenica 2 febbraio 2020 - 19:12

Guasto improvviso alla rete idrica a Castellammare di Stabia. Per questo motivo, sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle 19:00 in via Virgilio,via Pietro Carrese e via Pascoli.





I tecnici della Gori sono già a lavoro e contano di risolvere il problema entro le 21.30.

