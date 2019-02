Cronaca

Castellammare - Scomparso da una settimana, ritrovato in ospedale

È la storia di Lello Elia, uomo di cui non si hanno avuto tracce per gran parte della settimana.

domenica 24 febbraio 2019 - 18:37

Era scomparso da un paio di giorni senza dare notizie alla sua famiglia, anziano stabiese ritrovato dalle forze dell'ordine all'interno dell'ospedale San Leonardo di Castellammare. È la storia di Lello Elia, uomo di cui non si hanno avuto tracce per gran parte della settimana a causa di un allontanamento dalla propria abitazione. Dopo aver chiesto aiuto ai medici di Castellammare per un dolore all'addome nella giornata di mercoledì, è restato un'intera notte presso il nosocomio del Viale Europa. Dimesso in seguito ad alcuni controlli specifici, ha trascorso fuori casa altre due notti, probabilmente nei pressi delle stazioni della Circumvesuviana, per poi ritornare nuovamente al San Leonardo ieri sera chiedendo l'aiuto dei camici bianchi.

Quest'ultimi hanno però informato i carabinieri che poi hanno allertato la famiglia che ha potuto così riabbracciare il proprio caro. Per cercarlo, dopo tre giorni di ansia e preoccupazione, i parenti dell'uomo hanno anche diffuso la sua foto su Facebook chiedendo l'aiuto di pagine e semplici utenti. L'appello ha fatto il giro del web ma fortunatamente tutto è andato per il meglio: l'uomo è tornato a casa dai suoi familiari.