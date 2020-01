Cronaca

Castellammare - Scienza, etica e fede al centro dell’iniziativa del Garden Club stabiese

“Scienza, etica e fede per l’ambiente del XXI secolo”, questo il titolo del convegno che si terrà venerdì 31 gennaio presso la Sala Congressi della Banca Stabiese di Castellammare di Stabia.

di Titti Pentangelo lunedì 27 gennaio 2020 - 14:56

Un momento importante in cui riflettere sulle sfide che il mondo intero si ritrova ad affrontare. Castellammare prende spunto dalle frasi di Papa Francesco sull’Enciclica dell’Ambiente: “L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti. Chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti. Se non lo facciamo, ci carichiamo sulla coscienza il peso di negare l’esistenza degli altri.”



Ad organizzare l’iniziativa è l’associazione Garden Club stabiese, in collaborazione con il Polo Tecnologico Aerospaziale “Fabbrica dell’Innovazione” e la società aerospaziale MARSCENTER.

A dare il via alla conferenza ci sarà il sindaco Gaetano Cimmino con un intervento in apertura, alle 17;30.

A seguire Luigi Riello, Procuratore Generale di Napoli, e Antonella Capasso, Presidente Associazione Garden Club Stabiese. Poi, sarà il turno dell’astrofisica MariaFelicia De Laurentis, del Console Onorario Lussemburgo Giancarlo Iaccarino, di Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde, di Marcello Spagnulo, Presidente MARSCENTER, e di Paolo Trapanese, Presidente FIN Campania. A moderare la tavola rotonda ci sarà Luigi Vicinanza, giornalista e Condirettore editoriale di GEDI News Network. A chiudere l’intervento ci penserà Monsignor Francesco Alfano, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Castellammare e Sorrento.

Castellammare - Scienza, etica e fede al centro dell’iniziativa del Garden Club stabiese

Condividi Facebook Twitter