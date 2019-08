Cronaca

Castellammare - Scavi di Stabia, 3390 i visitatori nel mese di luglio. Superato il sito di Oplonti

Castellammare nei mesi estivi si conferma come terzo sito archeologico più visitato

di genesp mercoledì 7 agosto 2019 - 14:25

Sono 3390 i visitatori degli Scavi di Stabia nel mese di luglio. Villa Arianna e villa San Marco si sono confermate quindi come il terzo sito più visitato dell'area archeologica alle spalle solo di Pompei ed Ercolano. Per il secondo mese consecutivo, le ville romane di Castellammare hanno superato il sito di Oplonti, a Torre Annunziata. Numeri che lasciano ben sperare gli addetti ai lavori: dopo una fase difficile dovuta alla chiusura di villa Arianna, lentamente l'area stabiese torna a risplendere. Nei mesi estivi Castellammare sta confermando il trend positivo degli ultimi anni con la speranza di incrementare le visite soprattutto nel mese di agosto. Al momento sono 27380 gli ingressi dall'inizio del 2019. L'obiettivo è quello di raggiungere e superare le 50mila unità (nel 2017 e nel 2018 i turisti sono stati 51mila, nel 2016 addirittura 60mila). Probabilmente se non ci fosse stata la chiusura di villa Arianna nei primi mesi dell'anno, oggi i numeri sarebbero ancora più positivi.





Il Comune di Castellammare punta comunque a valorizzare l'area archeologica puntando sulla realizzazione del Museo Libero d'Orsi nella Reggia di Quisisana. La firma con la Soprintendenza di Pompei dovrebbe arrivare nel mese di settembre prossimo in modo tale da poter allestire finalmente le sale di Palazzo Reale. Così facendo Stabia si rilancerebbe all'interno del turismo archeologico potendo competere anche con i siti considerati maggiori come quelli di Pompei o Ercolano. Da non trascurare inoltre il tema abbattimenti: Palazzo Farnese intende far partire la stagione delle demolizioni di tutte le strutture abusive a due passi dalle ville romane così da poter liberare il parco archeologico di Stabia. Un progetto ambizioso che si sposa con la voglia di investire della Soprintendenza proprio sulla zona di Castellammare.