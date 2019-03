Cronaca

Castellammare - Reddito di cittadinanza, primo giorno senza code presso i CAF e gli uffici postali

Qualche problema burocratico in alcuni CAF ma il primo giorno è andato via senza difficoltà

di genesp mercoledì 6 marzo 2019 - 19:07

Poche code nei CAF, una discreta affluenza alle Poste. Il primo giorno per presentare le domande del reddito di cittadinanza è andato via senza difficoltà a Castellammare di Stabia dove ci si aspettava un boom di presenze presso gli uffici abilitati dal Ministero. Si prevede, però, un aumento nell'affluenza già nei prossimi giorni e in particolar modo da lunedì quando gran parte dei CAF presenti nel territorio stabiese avranno la possibilità di erogare il servizio. Oggi, infatti, alcuni centri non hanno potuto assistere i cittadini in quanto sono in attesa della documentazione necessaria da parte del Ministero che dovrebbero arrivare entro l'inizio della prossima settimana. Chi si è recato in Posta, invece, non ha avuto nessun tipo di difficoltà.

A Castellammare, dalla centrale di via Plinio il Vecchio alle sedi periferiche di Ponte Persica e Scanzano, gli uffici non hanno fatto registrare code eccessive con i richiedenti che sono stati assistiti in breve tempo.



La mancanza di code presso Caf e Poste è stata una costante in tutto il territorio nazionale. Napoli, Palermo, Roma e Milano e tante altre città non hanno fatto registrare numeri impressionanti come forse si aspettavano i membri del Movimento 5 Stelle. Ma ci sono a disposizione ancora due settimane per presentare la documentazione e ottenere il beneficio entro l'estate. Nella giornata odierna in Italia sono arrivate oltre 30mila domande ma il numero è destinato a salire nei prossimi giorni.