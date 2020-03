Cronaca

Castellammare - Quarantena obbligatoria per chi è rientrato nelle ultime due settimane

domenica 22 marzo 2020 - 21:16

Scatta la quarantena obbligatoria per chi si appresta a rientrare o è rientrato qui nelle ultime due settimane. A sancirlo è l’ordinanza regionale n° 20 del 22 marzo.



In particolare, per tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo:



-di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;



-di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;



-di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;



-di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;



-in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

