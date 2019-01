Castellammare - Personale del Distretto 53 senza riscaldamenti, FSI: Â«E' inammissibileÂ»

Cronaca

Castellammare - Personale del Distretto 53 senza riscaldamenti, FSI: «E' inammissibile»

Il sindacato ha già allertato l'Asl Na3 Sud ma al momento non ci sono novità

di Gennaro Esposito martedì 8 gennaio 2019 - 11:02

Lavorano al freddo e al gelo dall'inizio di dicembre. Nonostante le segnalazioni alla Direzione Generale dell'Asl Na3 Sud non ci sono stati passi in avanti. E' un inverno complicato per i dipendenti del distretto ospedaliero 53 di Castellammare che sono costretti ogni giorno ad affrontare le basse temperature nei propri uffici. Il sindacato Fsi, con il coordinatore Antonio Cascone, ha allertato nuovamente i vertici aziendali per trovare subito una soluzione: «Da settimane gli utenti e il personale vivono al gelo. Non conosciamo la causa ma chiederemo subito verifiche, controlli e ripristino, a chi è di competenza. Numerose le lamentele da parte dell'utenza, ove anche il personale lavora al ghiaccio».





«Il distretto è uno degli snodi fondamentali per la continuità assistenziali, ove sono inclusi ambulatori di ogni patologia. E noi come sigla sindacale abbiamo posto un interpello agli organi competenti dell' ASL per apertura anche di sabato. Come in alcuni istituti scolastici stabiesi, ci ritroviamo ora anche il distretto al gelo e afarne le spese è soprattutto l'utenza in attesa di visite e altro. Tutti infreddoliti, compreso il personale. Tutto ciò è inammissibile» conclude Cascone.