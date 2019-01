Cronaca

Castellammare - Paura alla stazione di via Nocera, tifosi Savoia lanciano petardi dal treno Circum

I tifosi di Torre Annunziata, che stavano raggiungendo Sorrento in trasferta, hanno lanciato alcuni petardi a causa del ritardo che stava accumulando il treno Eav

di ge domenica 27 gennaio 2019 - 15:10

Il treno in ritardo, la partita che rischia di iniziare senza di loro ed è così che è partito il lancio di petardi. I tifosi del Savoia, che erano diretti a Sorrento dove è in programma la gara di serie D fra le due compagini vesuviane, hanno seminato il caos nella stazione di via Nocera di Castellammare lanciando dai finestrini numerosi petardi. Allertati subito gli agenti (che erano in viaggio con gli ultras per motivi di ordine pubblico) che hanno così riportato l'ordine sul treno. Quest'ultimo, a causa di una guasto, aveva rallentato la sua corsa fino a fermarsi per qualche minuto nella stazione nel cuore di Castellammare.



Essendo via Nocera a pochi centinaia di metri dallo stadio Romeo Menti dove alle 16:30 è in programma Juve Stabia - Paganese, il rischio di contatto con i supporters giallo blu era molto alto.

Ma fortunatamente gli ultras stabiesi non erano in zona al momento trovandosi ad allestire la propria curva in vista del match del pomeriggio. Attenzione altissima per il ritorno: gli ultras Savoia dovranno ripassare per Castellammare ma anche in questo caso non dovrebbe esserci il contatto con i tifosi stabiesi che dovrebbero essere allo stadio. A controllare il treno e la stazione ci saranno sicuramente le forze dell'ordine per evitare qualsiasi tipo di contatto o scontro fra due tifoserie, un tempo amiche, che si dichiarano guerra da diversi anni.