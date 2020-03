Cronaca

Castellammare - Pasticceri e pizzaioli contro i panettieri, interviene l'Ascom

La protesta: «I panifici restano aperti fino a tarda sera vendendo pizze d’asporto».

lunedì 16 marzo 2020 - 08:33

Pizzerie chiuse, panifici aperti ma che, oltre al pane e prodotti da forno, vendono anche pizze d’asporto e dolci. E’ questa la denuncia che si è levata da più parti a Castellammare di Stabia con diversi titolari di pizzerie, pasticcerie e rosticcerie che si sono lamentati di questa situazione. «I panifici restano aperti fino a tarda sera vendendo pizze d’asporto, cosa che è stata giustamente vietata alle classiche pizzerie». Questa la protesta, raccolta dall’Ascom di Castellammare di Stabia che è quindi intervenuta per chiarire le regole.



«Il proliferare di ordinanze nazionali e regionali – fanno sapere tramite una nota - ha determinato una inevitabile confusione e dei piccoli vuoti normativi, non ancora colmati. Ci riferiamo alla categoria dei panificatori che ringraziamo per il servizio sociale svolto in questo difficile momento, e nello specifico a quanti affiancano alla produzione di pane quella di dolci e pizza d'asporto. Tali produzioni stanno alimentando la protesta dei titolari di pasticcerie e pizzerie.

Vi informiamo che le proteste apparse sui social hanno raggiunto le competenti autorità che le stanno vagliando, e che vi sarà un chiarimento che auspichiamo arrivi in breve tempo. Nel frattempo, quale associazione di categoria, e con spirito super partes, riteniamo opportuno consigliare ai panificatori di rispettare un orario di chiusura compatibile che non vada oltre le ore 19:00. In tal modo si otterrebbero due risultati: 1) Un comportamento deontologicamente corretto nei confronti degli altri operatori a cui è imposta la chiusura. 2) Un rispetto delle ordinanze che tendono a tenere a casa le persone, evitando pericolosi assembramenti, in modo da combattere efficacemente l'epidemia».



La tensione orami serpeggia tra cittadini e negozianti. Solo l’altro giorno un commerciante di detersivi in via Bonito è stato aggredito per un malinteso sul prezzo di un prodotto. Insomma, il rischio è che si generi una guerra tra poveri che non può far altro che danneggiare tutti, indistintamente.

