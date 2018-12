Cronaca

Castellammare - Parcheggio a Pioppaino e ascensore nella collina di Varano: su YouTube i video dei progetti dell'Eav

I lavori dovrebbero partire nel 2019 dopo il via libera definitivo del Comune e della Soprintendenza

di Gennaro Esposito martedì 18 dicembre 2018 - 11:26

Un parcheggio all'esterno della stazione Circum di Pioppaino per pendolari e residenti e un ascensore nella collina di Varano, nei pressi dell'attuale fermata di via Nocera. L'Eav ha diffuso su YouTube i video dei progetti che interesseranno la città di Castellammare all'alba del nuovo anno. Il tutto rientra nel processo di riqualificazione e di ammodernamento delle stazioni Circum stabiesi previste dalla Regione Campania, che ha stanziato 37 milioni di euro, e lo stesso Eav. Ma andiamo con ordine.



Per riqualificare l'area esterna alla stazione di Pioppaino, l'obiettivo è quello di creare un parcheggio con aree verdi e con un ponte che da via Annunziatella possa condurre direttamente alla stazione. Il video del rendering, curato dalla Siip e pubblicato su internet, prevede un'ampia area di sosta con numerosi stalli a disposizione dei tanti pendolari che ogni giorno utilizzano la stazione, anche alla luce della chiusura di quella di Ponte Persica. Un'opera attesa da anni dal quartiere che potrebbe riacquistare così la dignità persa dopo anni di abbandono.



Più consistente invece il lavoro nei pressi dell'attuale stazione di via Nocera. L'Eav intende creare un ascensore nella collina di Varano che possa raggiungere direttamente villa Arianna. Un'opera che potrebbe finalmente rilanciare il complesso archeologico di Stabia, al momento tagliato fuori dalla rete dei trasporti. Il progetto prevede un percorso pedonale dalla stazione Stabia Scavi che conduca in un'area pedonale alle falde della collina di Varano dove i turisti aspetterebbero il proprio turno per l'ascensore.

Qui dovrebbe essere creata una piccola piazza con attività commerciali. Una sorta di area di attesa per chi dovrà recarsi agli Scavi. Dopo una necessaria opera di messa in sicurezza, dovrebbe essere creato anche un tunnel nella collina per condurre il raddoppio del binario fino alla stazione di Castellammare centro, dove dovrebbe sorgere anche un nuovo parcheggio sotterraneo.



Ovviamente la stazione di via Nocera non esisterà più, sarà smantellata già nel 2019. Lo scorso anno c'è stata l'apertura del cantiere nei pressi di Villa Stabia, al Viale Europa, per la realizzazione la stazione Stabia Scavi che andrà a sostituire quella nei pressi di via Cosenza. Per la fine del prossimo anno e l'inizio del 2020 dovrebbe essere anche aperta al pubblico. Qui l'Eav ha previsto una piazza esterna alla stazione con verde e fontane e anche un parcheggio sotterraneo di circa 200 posti. Chi deciderà di scendere a Stabia Scavi potrà godere di un percorso pedonale che conduca direttamente alla zona adiacente a quella degli ascensori per raggiungere i siti archeologici.



Progetti milionari che dovrebbero partire nel 2019. L'Eav ha già dato il via libera così come la Regione ma si attende ancora l'ok definitivo del Comune di Castellammare e della Soprintendenza per quanto riguarda l'utilizzo della collina di Varano. Verosimilmente gli atti dei lavori dovrebbero arrivare in consiglio comunale all'inizio del nuovo anno quando i consiglieri comunali saranno chiamati ad approvare il piano di riqualificazione previsto da Eav e Regione. In tutti questi progetti non c'è spazio invece per il sottopasso di via Cosenza, bocciato fin da subito dall'amministrazione comunale.