Castellammare - Marco Carta in cittÃ . Â«Un bacio a tutti gli stabiesiÂ». VIDEO

Castellammare - Marco Carta in città. «Un bacio a tutti gli stabiesi». VIDEO

domenica 30 giugno 2019 - 20:07

«Un bacio a tutti gli stabiesi. Non ho bevuto vino ma acqua della madonna». Parole di Marco Carta, non per una canzone, ma in un video pubblicato sui social in cui il noto artista italiano è ripreso mentre si trovava ieri sera in uno dei locali situati sul porto di Castellammare di Stabia.



Carta era in compagnia dell’avvocato stabiese Simone Ciro Giordano che lo ha difeso di recente dalle accuse di furto in un negozio di abbigliamento a Milano.





Una presenza, quella di Carta, che non è passata inosservata. In molti, infatti, lo hanno riconosciuto chiedendogli autografi e selfie.