Castellammare - L'EAV vara la fase 2.1, ecco i nuovi orari della Circum

Ancora nessuna decisione, invece, con riguardo alla “Funivia del Faito” che resta momentaneamente inaccessibile al pubblico.

di Luca Piedepalumbo sabato 16 maggio 2020 - 13:59

L’emergenza Coronavirus cambia anche il mondo dei trasporti in Campania. L'Ente autonomo Volturno, in particolare, si prepara alla fase “2.1” e a partire dal 18 maggio annuncia le novità che riguarderanno il servizio di trasporto reso dall'azienda. Da lunedì l'esercizio delle linee ferroviarie riprende sull'arco dell'intera giornata, senza le interruzioni sin qui disposte: un sospiro di sollievo, dunque, per chi deve spostarsi per motivi di lavoro e per i circa 70000 viaggiatori che ogni giorno utilizzano la Circumvesuviana.



Questo, ovviamente, richiederà maggiore collaborazione da parte di tutti per assicurare il servizio nel rispetto delle prescrizioni dei decreti e delle ordinanze relative al Covid19. Soprattutto, si ricorda l’obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina prima di salire a bordo di treni e autobus, avendo cura di tenere coperti naso e bocca, e il divieto di assembramento con l’obbligo di rispettare le dovute distanze di sicurezza, grazie anche all’aiuto di appositi markers predisposti sia sulle banchine ferroviarie sia per posti a sedere su treni e bus.



Ecco quanto si apprende dal sito ufficiale dell’Ente autonomo Volturno. Sulle linee vesuviane, in particolare, il programma verrà incrementato rispetto a quello attualmente in vigore, sul medesimo arco di esercizio vigente prima dell’emergenza Covid-19 e con la contestuale chiusura al servizio viaggiatori delle seguenti stazioni/fermate: San Giorgio Cavalli di Bronzo, Via Monaci, Via Viuli, Via del Monte, Moregine, Botteghelle, Salice, La Pigna, Brusciano, Via Doglie Miglio D’Oro, Madonna dell’Arco.

Anche sulle linee flegree verrà ripristinato un programma di esercizi incrementato rispetto a quello attualmente in vigore con la contestuale chiusura al servizio viaggiatori delle seguenti stazioni/fermate sulla linea Cumana: Dazio, Cantieri, Gerolomini. Sulla linea Napoli – Caserta – SMCV – Piedimonte Matese verrà ripristinato un programma di esercizio, con una produzione corrispondente al 90% circa del programma ordinario. Il servizio ferroviario sulla linea Napoli – Cancello – Benevento rimane soppresso con la sostituzione dello stesso con servizio automobilistico. Qui tutti gli orari in vigore a partire dal 18 maggio.



La linea “Napoli-Sorrento”, una delle più affollate da pendolari e turisti, prevederà corse tutti i giorni dalle 6:00 alle 23. Ancora nessuna decisione, invece, con riguardo alla “Funivia del Faito” che resta momentaneamente inaccessibile al pubblico. Inoltre, si rende noto che al fine di monitorare e controllare i flussi passeggeri in alcune stazioni, ritenute ad oggi più critiche, esse verranno presenziate, durante l’arco di esercizio, dal personale addetto ai varchi, coadiuvato da guardie giurate.

