Castellammare - Invalido civile durante un servizio militare, gli negano la pensione

Succede a Castellammare, nel quartiere "San Marco". Ai nostri microfoni, l'uomo ha rilasciato le sue dichiarazioni riguardo il momento tragico che sta vivendo.

di Pio Francesco Schettino venerdì 24 aprile 2020 - 13:20

Evento di cronaca toccante in quel di Castellammare. Il signore Francesco Esposito, di 64 anni, residente nel rione San Marco nella città delle acque, sta combattendo in queste settimane per un suo diritto negato. Durante un servizio militare, ha subito un infortunio che lo ha costretto alla invalidità, percependo, dal ministro dell'Interno, poche centinaia di euro mensilmente. Date le sue condizioni ha deciso di aderire alla Quota 100, facendosi carico anche di una circolare emanata dall' Inps nel 2019, che però viste le condizioni, gli ha negato la domanda di pensione. Ai nostri microfoni, ha così rilasciato queste dichiarazioni circa il momento che sta passando e le eventuali iniziative future : "Sono un invalido civile al 100% a causa di una imputazione di un piede.

Vivo con una pensione militare e di una indennità di accompagnamento, di circa 1300 totale, ma a causa di varie spese non riesco a vivere". Continua : "Mi aspetto una risposta concreta a questa situazione, non riesco a vivere così, anche a causa del covid 19, nonostante un qualcosa messo da parte. Bisogna muovere le acque, se non si vede qualcosa di grave, non si prendono i giusti provvedimenti". Conclude.

