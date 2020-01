Cronaca

Castellammare - Incidente davanti al Comune, due persone ferite

Ieri impatto tra un'auto ed uno scooter in piazza Giovanni XXIII.

di sr giovedì 9 gennaio 2020 - 08:51

Incidente proprio davanti al Comune di Castellammare di Stabia ieri pomeriggio. Un’auto ed una moto, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrati in piazza Giovanni XXIII. I due uomini a bordo dello scooter sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale San Leonardo ma le loro condizioni non sono gravi.



Subito dopo l’impatto, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale.

Dopo alcuni primi controlli, i due mezzi sono risultati essere non in regola e quindi posti sotto sequestro. Dopo aver ascoltato alcuni testimoni, sono stati presi in visione i filmanti delle videocamere di sicurezza poste all’esterno del Municipio. I caschi bianchi potranno ora ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e risalire alle relative responsabilità.

