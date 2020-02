Cronaca

Castellammare - Incendio in un appartamento, paura al Parco Vittoria

E' accaduto questa mattina. Tratta in salvo una persona che era in casa.

di sr giovedì 27 febbraio 2020 - 14:52

Paura questa mattina al viale Vittoria dove le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento al IV piano dell’omonimo Parco. Un denso fumo nero è improvvisamente iniziato ad uscire dalle finestra dall’abitazione abitata in quel momento da una sola persona.



Immediati sono scattati i soccorsi allertati da alcuni residenti del parco.

Sul posto sono così giunte due autobotti dei vigili del fuoco che in breve tempo hanno domato le fiamme traendo in salvo la persona che era in casa.



Ancora incerte le cause che hanno causato l’incendio che ha prodotto diversi danni agli arredi e tappezzerie dell’appartamento.

