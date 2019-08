Cronaca

Castellammare - Guasto improvviso in centro, diverse strade senz'acqua

Disagi fino alle 24 di oggi

mercoledì 21 agosto 2019 - 20:41

Diverse strade del centro città sono rimaste senz'acqua. La Gori ha infatti comunicato che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle 20:00 alle 23:59 di mercoledì 21 agosto 2019, in alcune zone del comune di Castellammare di Stabia.

Le strade interessate sono via Luigi Einaudi, via Gabriele D'Annunzio, via Benedetto Croce, via Alessandro Volta, via Enrico De Nicola e traverse limitrofe.