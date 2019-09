Cronaca

Castellammare - Guasto alle tubature presso la Cassa Armonica, enorme pozzanghera presente da più di una settimana

Una gran quantità d'acqua è fuoriuscita da un tombino e con il tempo si è venuto a formare del muschio sulla pavimentazione, seriamente pericoloso per i passanti.

di Davide Soccavo giovedì 26 settembre 2019 - 20:46

Una gran quantità d’acqua accumulata nel corso dei giorni che potrebbe seriamente causare intralci al transito dei pedoni. E sono circa 10 i giorni passati da quando dal tombino situato a pochi passi dalla Cassa Armonica continua a fuoriuscire acqua ininterrottamente.



Inoltre, con il passare del tempo si è venuto a formare del muschio intorno alla grossa pozzanghera (come si evince in foto) che potrebbe risultare altamente pericoloso per i passanti, soprattutto che i bambini che sono soliti giocare a pallone in quel punto esatto.

Se qualcuno non si accorgesse dell'acqua a terra, potrebbe scivolare.



Ancora sconosciute le esatte problematiche del tombino, ma non si è esclude che il tutto sia dovuto a un guasto alle tubature. Non è una novità infatti che la villa comunale sia teatro di questo tipo di problematiche. Si guardi ad esempio agli irrigatori automatici, malfunzionati per tanto tempo e poi riparati qualche mese fa. Non resta che attendere che il tombino venga riparato quanto prima possibile.

