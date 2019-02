Cronaca

Castellammare - Guasto agli irrigatori, un problema senza fine

Da mesi ormai i cittadini segnalano guasti agli impianti idrici installati presso le aiuole della villa comunale, ma finora nessun intervento idoneo a ripararli del tutto.

di Davide Soccavo lunedì 18 febbraio 2019 - 21:01

Siamo punto e a capo con il “problema irrigatori”. I cittadini continuano a segnalare guasti agli impianti idrici installati presso le aiuole della villa comunale e utilizzati per annaffiare le piante. I getti d’acqua fuoriescono in direzioni opposte al manto verde e talvolta sono di dimensioni spropositate. Questa volta il problema non si è presentato solo di notte. Anche stamattina quando gli irrigatori si sono attivati automaticamente come di consueto hanno presentato le medesime anomalie, allagando gran parte del tratto pedonale e impedendo il normale transito ai pedoni.



Un problema che va avanti da mesi. Nel dicembre scorso, verso le 23:40 circa, le fontanelle si attivarono automaticamente come previsto, ma qualcosa andò storto: da alcune di esse fuoriuscirono getti d’acqua più forti del dovuto e addirittura con spruzzi di grosse dimensioni, finiti in direzione delle panchine oppure dei binari del tratto pedonale adiacente alla strada, sui quali si rischiava di scivolare.





Il sistema fu attivato nel mese di luglio in seguito a una protesta ininterrotta dei cittadini a causa del prato lasciato a secco per troppo tempo. Ma anche allora presentò un malfunzionamento. Alcuni credevano fosse dovuto a problemi di natura tecnica, altri ritenevano che gli irrigatori fossero stati manomessi da bande di ragazzini che si divertivano a generare getti d'acqua lungo la strada. Sta di fatto che a distanza di mesi il guasto non è stato ancora riparato.