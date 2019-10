Cronaca

Castellammare - Festa della Castagna a Faito, boom di presenze per la funivia

Oltre 1000 passeggeri hanno usufruito della panarella in questa ultima domenica di ottobre

di genesp domenica 27 ottobre 2019 - 16:09

Funivia presa d'assalto fin dalle prime ore del mattino. Premiata la scelta dell'Eav di tenere aperta la panarella per il Faito anche nel periodo autunnale per garantire la salita e la discesa dei turisti dal gigante dei Lattari. In sinergia con il Parco Regionale dei Monti Lattari è stata organizzata anche la Festa della Castagna che di fatto ha attratto un numero enorme di cittadini e turisti che hanno potuto godere della bellezza della montagna con una sagra organizzata ad hoc. La funivia resterà in funzione per altre due settimane, fino al 10 novembre prima di chiudere per l'inverno e riaprire nel mese di marzo. Questa domenica, così come domenica prossima, ci saranno maggiori corse proprio per la kermesse organizzata in cima al Faito e per accompagnare tutti gli interessati da Castellammare fino alla vetta della montagna.





È comunque una stagione da ricordare per la funivia e per l'Eav. Numeri da record che hanno ridato vitalità al Faito che dopo anni è ritornato ad essere un attrattore turistico di tutto rispetto. L'obiettivo di Eav, Regione Campania, Comune di Castellammare e Parco Regionale dei Monti Lattari è quello di tenere in funzione la panarella il più a lungo possibile, anche eventualmente nei mesi invernali così da esaltare le potenzialità del territorio e del Faito.

