Cronaca

Castellammare - Esplode lampione in via Allende, paura fra i residenti. Nessun ferito

Tanta paura nel tardo pomeriggio di oggi. L'area è stata transennata

di genesp venerdì 22 maggio 2020 - 21:42

Tanta paura questo pomeriggio in via Allende a Castellammare di Stabia dove è esploso un lampione a sfera. Per cause ancora da accertare, quest'ultimo si è disintegrato allarmando tutta la popolazione residente. Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale di Castellammare che hanno messo in sicurezza l'area.

Probabilmente nella giornata di domani i tecnici entreranno in azione per ripristinare il lampione. Un forte boato ha allarmato le tante famiglie del centro città ma fortunatamente non ci sono stati danni a cose o persone.

