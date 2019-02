Cronaca

Castellammare - Donna morta al San Leonardo, i familiari chiedono di sapere le cause del decesso

Presentata denuncia ai carabinieri. Ancora da confermare il caso di meningite. L'ASL: «Nessun pericolo contagio. Attivate tutte le precauzione del caso. L'attesa della donna in pronto soccorso è stata di soli 7 minuti».

venerdì 1 febbraio 2019 - 15:34

Marito e genitori distrutti per la morte di L.B., la 28enne deceduta questa notte all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il decesso sarebbe avvenuto per infarto alle 3.40 dopo che la ragazza era giunta al pronto soccorso nella giornata di ieri e rimasta nelle corsie in attesa dei risultati delle analisi le quali avrebbero fatto sospettare un caso di meningite. Proprio per questo la 28enne - originaria di San Giorgio a Cremano e non Torre del Greco come inizialmente detto - era stata isolata in una stanza sigillata in attesa di ulteriori accertamenti che confermassero o meno i primi sospetti. Nell’attesa, però, la donna è deceduta.



Ed i familiari ora vogliono vederci chiaro. Proprio per questo hanno sporto denuncia ai carabinieri e chiedono di conoscere i motivi che hanno portato alla morte la povera 28enne.





Come detto, una famiglia distrutta dal dolore. Una situazione incredibile a cui si associa il fatto che solo 10 giorni fa la 28enne aveva messo alla luce un bambino che stanotte è stato trasportato al Santobono in via precauzionale per essere sottoposto alle necessarie indagini e scongiurare un possibile contagio.



Intanto dall'ASL fanno sapere che la donna è rimasta in attesa presso il pronto soccorso «per soli 7 minuti prima che venisse visitata. La diagnosi di sepsi infettiva resta solo un'ipotesi ancora non confermata da alcuna evidenza clinica. Si ribadisce, ancora una volta, non esiste alcun pericolo di contagio sia per gli operatori ospedalieri sia per i pazienti anche nel caso venisse confermato il sospetto di sepsi».